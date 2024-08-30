نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ ريال مدريد على أعتاب ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال بيتيس الإسباني قدم عرضًا من أجل التعاقد مع داني سيبايوس نجم خط وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.



ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد داني سيبايوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2027.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس توصل لاتفاق حول الشروط الشخصية مع داني سيبايوس.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في الحصول على 20 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع داني سيبايوس.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض بالفعل عرضًا للتعاقد مع سيبايوس والذي بلغ قدره 5 مليون يورو مقابل 50٪ من حقوقه والتي سيتم دفعها على ثلاثة أقساط.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن داني سيبايوس غير سعيد بوقت اللعب مع ريال مدريد ويحرص على اللعب لوقت أكثر.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال بيتيس سيحاول مرة أخرى التعاقد مع سيبايوس قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس البالغ من العمر 28 عامًا شارك في 6 دقائق فقط في 4 مباريات خاضها ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.