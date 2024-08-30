نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعارة نجم ريال مدريد إلى غرناطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، إعارة أحد لاعبيه إلى صفوف غرناطة وذلك في الموسم الرياضي 2024-25.

ريال مدريد يُعير رينير إلى غرناطة

ذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي، أن رينير جيسوس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم سوف ينتقل إلى غرناطة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واتفق ريال مدريد وغرناطة على إعارة رينير لهذا الموسم، حتى تاريخ 30 يونيو 2025.

وتأتي إعارة رينير إلى غرناطة، كي يحصل على فرصة للمشاركة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وانتقل رينير إلى ريال مدريد في عام 2020، وتمت إعارته لمدة موسمين لصفوف بوروسيا دورتموند حتى 2022، ثم انتقل لفريق جيرونا حتى 2023 وأخيرًا قضى فترة إعارة مع فروزينوني الإيطالي حتى يونيو الماضي.