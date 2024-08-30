نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات يورشيتش ومجدي عبدالعاطي قبل صدام بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين فريقي بيراميدز ونظيره زد إف سي في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم الجمعة، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر بعدما تغلب على نظيره المصري البورسعيدي في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح، فيما صعد زد بعد تخطي الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويتطلع كلا الفريقين لحصد أول ألقابهما في بطولة كأس مصر للانضمام لقائمة المتوجين بلقب البطولة المحلية عبر التاريخ.

ويقود فريق بيراميدز الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش صاحب الخبرات الكبيرة والذي يتطلع لقيادة فريقه لحصد أول بطولاته، بينما يراهن زد على طموح مدربه مجدي عبدالعاطي والذي يحقق نتائج مذهلة رفقة الفريق.

تاريخ مواجهات يورشيتش ضد عبد العاطي

ويتفوق المدرب الكرواتي على مجدي عبدالعاطي قبل مباراة الليلة حيث سبق والتقى المدربين في مباراتين فاز يورشيتش في مباراة وانتهت الأخرى بالتعادل ولم يفز مدرب زد في أي مباراة.

أول مواجهة جمعتهما كانت في مباراة زد ضد بيراميدز في الجولة 12 من بطولة الدوري في 14 فبراير الماضي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما فاز فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي في مباراة الدور الثاني ضد زد والتي أقيمت في 4 أغسطس الجاري بنتيجة 2-1.