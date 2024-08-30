بيراميدز يراهن على 5 أوراق رابحة لتحقيق حلم اللقب الأول أمام زد

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث نادي بيراميدز عن تحقيق أول ألقابه بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب فريق زد إف سي في مباراة النهائي المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتبدأ أحداث مباراة الليلة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، وسط تطلعات من الفريق السماوي للتتويج بكأس مصر وتحقيق حلم اللقب الأول الذي يسعى له منذ سنوات.

ويضع فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أمالًا عريضًا على بعض اللاعبين المميزين في صفوف الفريق لتحقيق لقب بطولة كأس مصر على حساب زد إف سي في لقاء الليلة هم:

فيستون ماييلي

المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي صاحب القدرات التهديفية العالية يأتي في مقدمة اللاعبين الذي يعول عليها الجهاز الفني لفريق بيراميدز لتحقيق الفوز على زد وحصد لقب بطولة كأس مصر وذلك بعدما تألق اللاعب رفقة الفريق السماوي في الفترة الماضية وتسجيله 21 هدفًا وصنع 5 آخرين في43 مباراة مع الفريق.

مصطفى فتحي

ثاني العناصر المميزة التي يراهن عليها الجهاز الفني لفريق بيراميدز في لقاء الليلة مصطفى فتحي صاحب الإمكانيات الفنية والقدرات المهارية المذهلة والذي يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق السماوي منذ إنضمامه إليه ويمني مسئولي بيراميدز أن يكون اللاعب في مستواه الليلة لقيادة الفريق لحصد لقب البطولة.

فخري لاكاي

الجنوب أفريقي فخري لاكاي أحد العناصر المميزة في صفوف فريق بيراميدز والتي ستشكل خطرًا كبيرًا على دفاعات زد بسبب قدراته الهجومية والتهديفية الهائلة حيث سجل 32 هدفًا وصنع 10 آخرين في 114 مباراة خاضها مع الفريق السماوي.

وليد الكرتي

الساحر المغربي وليد الكرتي يدخل ضمن اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني لفريق بيراميدز لحصد كأس مصر على حساب زد في مباراة الليلة، وساهم اللاعب في 42 هدفًا خلال 125 مباراة خاضها مع الفريق السماوي في الفترة الماضية.

محمد الشيبي

ويظهر في الخط الخلفي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز والمسؤول عن تأمين دفاعات الفريق بفضل قدراته الدفاعية المميزة، بالإضافة للأدوار الهجومية التي يقدمها مع الفريق حيث خاض اللاعب 76 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 16 آخرين.