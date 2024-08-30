نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهاية الميركاتو.. مصطفى محمد يقترب من عملاق الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب النجم الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي نانت الفرنسي، والزمالك سابقًا، من الانضمام إلى أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب ما أكدته تقارير صحفية فرنسية، فأن نادي ليستر سيتي الإنجليزي قد بدأ في التحرك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه مصطفى محمد أزمة الخروج من حسابات أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت، حيث لم يتمكن من المشاركة مع الفريق الفرنسي سوي في مباراتين فقط في الدوري الفرنسي أمام فريقي أوكسير وتولوز كبديل.

ويُعد مصطفى محمد أحد أهم اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت تقارير صحفية برغبة أولمبيك مارسيليا وولفرهامبتون في الظفر باللاعب.

خطوات إيجابية من ليستر سيتي للتعاقد مع مصطفى محمد

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليستر سيتي بدأ التحرك نحو ضم النجم المصري مصطفى محمد، لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي قبل إنتهاء الميركاتو الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية سوف يشهد تحركات قوية من أجل تعاقد ليستر سيتي مع مصطفى محمد، خاصة بعد مفاوضات مسؤولي النادي الإنجليزي العاجلة اليوم لضم اللاعب.

والجدير بالذكر أن سوق الميركاتو الصيفي الحالي سوف يتم اغلاقه في إنجلترا وفرنسا اليوم الجمعة 30 أغسطس.

وخاض مصطفى محمد مع نانت الفرنسي 82 لقاء في جميع المسابقات واحرز 19 هدفًا، وصنع 7 آخرين.