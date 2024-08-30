نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيت لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد مساء السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري

الانجليزي والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الانجليزي

ويستضيف ملعب لندن مباراة هامة تجمع بين وست هام ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الا ان

وتتولى مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة نقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.