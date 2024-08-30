نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ارسنال المقبلة في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة نحو ملعب الإمارات الذي يحتضن مباراة مهمة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره نادي برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويواجه نادي أرسنال نظيره نادي برايتون مساء السبت القادم والموافق الواحد والثلاثين من أغسطس الجاري لحساب منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد مباراة ارسنال المقبلة في الدوري الانجليزي والتي تحظى باهتمام ومتابعة من جانب الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة ارسنال المقبلة في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد برايتون في مشوار الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وستكون مباراة أرسنال ضد برايتون متاحة عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.