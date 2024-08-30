نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب مثير وراء فشل احتراف ابراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن صفقة انتقال إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، إلى نادي خيتافي الإسباني تواجه خطر الفشل.

أزمة حادة تفسد انتقال إبراهيم عادل إلى خيتافي

وكشفت تلك المصادر عن نشوب أزمة كبيرة بسبب تعنت إدارة خيتافي، ورغم التقدم الإيجابي الذي شهدته المفاوضات في الساعات الماضية، إلا أن الاتصالات توقفت بشكل كامل.

ووفقًا لهذه المصادر، قدم نادي خيتافي عرضًا لاستعارة إبراهيم عادل لمدة موسم واحد بقيمة 350 ألف دولار، مع خيار شراء عقده نهائيًا مقابل 2.5 مليون دولار.

إلا أن بيراميدز تفاجأ بتراجع خيتافي عن بعض بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بشراء العقد، حيث ألغى النادي الإسباني هذا البند دون الرجوع لإدارة بيراميدز. وقد طلب بيراميدز بيع عقد اللاعب مباشرة مقابل 2.5 مليون دولار، وهو ما قوبل برفض من قبل خيتافي.

وتزايدت مخاوف إدارة بيراميدز بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها نادي خيتافي، ما قد يشكل تهديدًا لمستقبل اللاعب الذي سافر إلى مدريد على أمل إجراء الكشف الطبي في حال اكتمال الصفقة.