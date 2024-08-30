نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مباريات الدوري الفرنسي لمتابعة نجومه المتألقين في البطولة التي تعتبر من أكبر الدوريات على مستوى العالم.

يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء ليل وموناكو ولانس في المركز الثاني والثالث والرابع برصيد 6 نقاط.



نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 76 نقطة بينما جاء موناكو في المركز الثاني برصيد 67 نقطة بينما احتل ستاد بريست المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة الفرنسية في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي...

- ليون وستراسبورج الساعة 10 الاريع مساء بتوقيت مصر