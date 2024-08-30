نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الكالتشيو وذلك لمتابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء إنتر ميلان وتورينو في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 النقاط وجاء كلا من بارما واودينيزي وجنوى في المركزين الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من الكالتشيو...

- فينيزيا وتورينو الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- إنتر ميلان وأتالانتا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر