نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال بيتيس يوم الأحد المقبل 1-9-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الريال قد تعثر مساء أمس الخميس أمام لاس بالماس، حيث تعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دي جران كاناريا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس يوم الأحد المقبل، عبر قنواتها.

