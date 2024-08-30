نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل زد المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، مواجهة نارية أمام نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

وستقام مباراة بيراميدز ضد زد إف سي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد برج العرب بالإسكندرية

تشكيل زد المتوقع أمام بيراميدز في كأس مصر

حراسة المرمي:ـ علي لطفي

خط الدفاع:ـ علي جمال ومحمد اسماعيل ومصطفي العش ومحمد اشرف

خط الوسط:ـ موتوموسي وعبدالرحمن البانوبي واحمد عاطف قطة.

خط الهجوم:ـ مصطفي سعد ميسي وديلسون كامون وماتا ماجاسا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس مصر هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد زد عبر قناة ON Time sports 1HD.

