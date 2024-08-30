نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فينيسيا ضد تورينو، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

إنتر ميلان ضد أتالانتا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويواصل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 6 نقاط، ويليه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بواقع 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

يوفنتوس – 6 نقاط

إنتر ميلان – 4 نقاط

تورينو – 4 نقاط

أودينيزي – 4 نقاط

بارما – 4 نقاط

جنوى – 4 نقاط

إمبولي – 4 نقاط

أتالانتا – 3 نقاط

لاتسيو – 3 نقاط

نابولي – 3 نقاط

هيلاس فيرونا – 3 نقاط

كالياري – 2 نقاط

فيورنتينا – 2 نقاط

ميلان – 1 نقطة

روما – 1 نقطة

مونزا – 1 نقطة

فينيزيا – 1 نقطة

بولونيا – 1 نقطة

كومو – 1 نقطة

ليتشي – 0 نقاط