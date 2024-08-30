نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ارسنال يخطط لصفقة نارية قبل نهاية الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع نيتو، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني سابقًا خلال الفترة القادمة.

ويخطط أرسنال للحصول على خدمات نيتو من أجل أن يكون الحارس الاحتياطي للحارس الأساسي دافيد رايا، خاصة في ظل خروج أرون رامسديل من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

ووفقًا لما نشرته التقارير الصحفية صباح اليوم، فإن إدارة نادي أرسنال نجحت في إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع نيتو مع جانب نادي بورنموث.

ويأتي اهتمام أرسنال بضم نيتو بعد أن فشل النادي في التعاقد مع الحارس الإسباني الشاب خوان جارسيا، من قبل نادي إسبانيول.

تفاصيل عقد نيتو مع أرسنال

ومن المقرر أن يوقع نيتو على عقد لمدة موسم واحد فقط مع نادي أرسنال وذلك إعارة دون خيار الشراء.