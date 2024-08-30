نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات البطولات العالمية من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولات الأوروبية أو البطولات الآسيوية في الموسم الحالي.

سوف تقام خمس مباريات فقط في أبرز الدوريات الأوروبية، مبارتين في الدوري الإيطالي ومباراة واحدة في كل من الدوري الفرنسي والهولندي والألماني

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الفرنسي والدوري الألماني كما يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.



للمرة الأولى في تاريخه، حظي الدوري الهولندي بتغطية واسعة النطاق في المنطقة العربية، وذلك بفضل منصة Starzplay الإماراتية التي حصلت على حقوق بثه الحصرية.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة



ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم...

* مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي...

- ليون وستراسبورج الساعة 10 الاريع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي...

- فينيزيا وتورينو الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- إنتر ميلان وأتالانتا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني:

- يونيون برلين وسانت باولي الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الرابعة من الدوري الهولندي:

- فالفيك والكمار الساعة 9 مساء بتوقيت مصر