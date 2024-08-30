تعثر جديد لريال مدريد في الليغا
تعادل ريال مدريد مع مضيفه لاس بالماس 1-1، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
تقدم لاس بالماس في النتيجة عبر لاعبه ألبيترو موليرو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك فينيسيوس جينيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الخامس بجدول الترتيب.. في المقابل احتل لاس بالماس المركز السادس عشر حيث يمتلك في رصيده نقطتين فقط.
وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، فاز جيرونا على ضيفه أوساسونا برباعية دون رد، سجلها كل من براين هيل في الدقيقة (34)، وفيكتور تسيهانكوف (د.53) وأبل رويس (د.56)، وكريستيان ستواني (د.90).
ورفع جيرونا رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما بقي رصيد أوساسونا عند أربع نقاط أيضا في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعثر جديد لريال مدريد في الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.