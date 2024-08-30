نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال ينافس الهلال على ضم كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم أرسنال إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم.

آرسنال ينافس الهلال على ضم كومان

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية، أن آرسنال ربما يرغب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ضم جناح آخر لتعزيز قدراته الهجومية في هذا المركز، الذي يضم حاليًا لاعبين أمثال بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي.

وكان برشلونة الإسباني استفسر أيضًا بشأن إمكانية التعاقد مع كومان، لكن تبدو الصفقة ليست بالسهلة على إدارة النادي الكاتالوني في ظل المشاكل المالية التي تعاني منها حاليًا.

وقدم نادي الهلال السعودي في وقت سابق عرضًا للتعاقد مع كومان، الذي يقيم حاليًا جميع الخيارات المتاحة أمامه، والتي من بينها البقاء في صفوف بايرن.