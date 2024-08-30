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أحمد جودة - القاهرة -

قال صلاح سليمان نجم الزمالك السابق أن بيان الزمالك بشأن زيزو جاء في وقته، وقرار الإبقاء على نجم الفريق أمر جيد لأن زيزو لا غنى عنه.

صلاح سليمان: بيان الزمالك بشأن زيزو في وقته.. وعودة هذا الثنائي إضافة للفريق



وأشار سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك أن مجلس الإدارة سيتعاقد مع أكثر من صفقة خلال المرحلة القادمة لدعم الفريق ويجب على الجماهير الصبر على المجلس بسبب كم الديون التي يعاني منها النادي.



وأشاد صلاح سليمان بعودة الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود بعد انتهاء إعارتهما مؤكدًا أن الزمالك كان في حاجة لظهير أيمن مع عمر جابر ورأس حربة خلال الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.