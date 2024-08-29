ريال مدريد يتأخر أمام لاس بالماس في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في فخ الخسارة أمام نظيره لاس بالماس في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

تقدم لاس بالماس على ريال مدريد بهدف دون رد في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم لحساب الليجا الإسبانية.

وسجل ألبرتو موليرو نجم لاس بالماس أولى أهداف فريقه ببراعة في شباك ريال مدريد وذلك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد لاس بالماس بالتشكيل التالي:-