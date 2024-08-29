نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025أجريت يوم الخميس بإمارة موناكو قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024 - 2025 الذي سيشهد إقامته بآلية حديثة، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 فريقا، كما كان يجري في النسخ السابقة من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه.

وجاءت القرعة التي سحبها النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي جيانلويجي بوفون على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني

يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وشتوتغارت الألماني.

ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وليل وبريست الفرنسيين.

مانشستر سيتي الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع إنتر الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي وفينورد روتردام الهولندي وسبارتا براغ التشيكي.

ويلعب خارج أرضه مع باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

إنتر الإيطالي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ الألماني وأرسنال الإنجليزي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي.

ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وبايرليفركوزن الألماني ويونغ بويز السويسري وسبارتا براغ التشيكي.

بايرن ميونخ الألماني

يلعب على ملعبه مع باريس سان جرمان وبنفيكا البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني وفينورد روتردام وأستون فيلا الإنجليزي.

برشلونة الإسباني

يلعب على ملعبه مع بايرن ميونخ وأتالانتا الإيطالي ويونغ بويز السويسري وبريست الفرنسي.

ويلعب خارج أرضه مع بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي.

ليفربول الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني وليل الفرنسي وبولونيا الإيطالي.

ويلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ الألماني وميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني.

ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ وأرسنال وسالزبورغ وشتوتغارت.

بوروسيا دورتموند

يلعب على ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك الأسكتلندي وشتورم غراتس النمساوي.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وكلوب بروج ودينامو زغرب وبولونيا.

بايرليفركوزن الألماني

يلعب على ملعبه مع إنتر وميلان وسالزبورغ وسبارتا براغ.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وفينورد وبريست.

أتلتيكو مدريد الإسباني

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وباير ليفركوزن وليل وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان وبنفيكا وسالزبورغ وسبارتا براغ.

لايبزيغ الألماني

يلعب على ملعبه مع ليفربول ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وشتورم غراتس النمساوي.

أتالانتا الإيطالي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وأرسنال وسيلتيك وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك ويونغ بويز وشتوتغارت.

يوفنتوس الإيطالي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ وبروج وليل وأستون فيلا.

أرسنال الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتالانتا وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

بنفيكا البرتغالي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وأتلتيكو وفينورد وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ ويوفنتوس وريد ستار وموناكو.

كلوب بروج البلجيكي

يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند ويوفنتوس وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان وسيلتيك وشتورم غراتس.

شاختار دونيتسك الأوكراني

يلعب على ملعبه مع بايرن وأتالانتا ويونغ بويز وبريست.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأرسنال وأيندهوفن وبولونيا.

ميلان الإيطالي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وبروج وريد ستار وجيرونا

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.

فينورد روتردام الهولندي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأرسنال وليل وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع لايبزيغ وبروج وأيندهوفن وشتورم غراتس.

أيندهوفن الهولندي

يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

دينامو زغرب الكرواتي

يلعب على ملعبه مع دورتموند وميلان وسيلتيك وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن وأرسنال وسالزبورغ وسلوفان براتيسلافا.

سالزبورغ النمساوي

يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ودينامو زغرب وبريست.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباي ليفركوزن وفينورد وسبارتا براغ.

ليل الفرنسي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وفينورد وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وسبورتنغ لشبونة وبولونيا.

ريد ستار الصربي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وميلان ويونغ بويز وموناكو.

يونغ بويز السويسري

يلعب على ملعبه مع إنتر وأتالانتا وريد ستار وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك وشتوتغارت.

سيلتيك الأسكتلندي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وبروج ويونغ بويز وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا ودينامو زغرب وأستون فيلا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان ودينامو زغرب وشتوتغارت.

يلعب خارج ملعبه مع بايرن وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وجيرونا.

موناكو الفرنسي

يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وريد ستار وأستون فيلا.

يلعب خارج ملعبه مع إنتر وأرسنال ودينامو زغرب وبولونيا.

سبارتا براغ التشيكي

يلعب على ملعبه مع إنتر وأتلتيكو وسالزبورغ وبريست

يلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وليفركوزن وفينورد وشتوتغارت.

أستون فيلا الإنجليزي

يلعب على ملعبه مع بايرن ميونخ ويوفنتوس وسيلتيك وبولونيا.

يلعب خارج ملعبه مع سالزبورغ وبروج ويونغ بويز وموناكو.

بولونيا الإيطالي

يلعب على ملعبه مع دورتموند وشاختار وليل وموناكو.

يلعب خارج ملعبه مع ليفربول وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة وأستون فيلا.

جيرونا الإسباني

يلعب على ملعبه مع ليفربول وارسنال وفينورد وسلوفان براتيسلافا.

يلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان وميلان وأيندهوفن وشتورم غراتس.

شتوتغارت الألماني

يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتالانتا ويونغ بويز وسلافيا براغ.

يلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وريد ستار وسلوفان براتيسلافا.

شتورم غراتس النمساوي

يلعب على ملعبه مع لايبزيغ وبروج وسبورتنغ لشبونة وجيرونا.

يلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا وليل وبريست.

بريست الفرنسي

يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن وأيندهوفن وشتورم غراتس.

يلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار وسالزبورغ وسبارتا براغ.

ويعتبر أكبر تغيير يشهده دوري الأبطال هو إلغاء دور المجموعات، وإقامة البطولة بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد الأندية الثمانية الأولى في الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية (مباراتي ذهاب وعودة)، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16.

ومن دور الـ16 حتى الدور قبل النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية (بنظام مباراتي ذهاب وعودة) بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

وخلال القرعة، تم تقسيم الفرق في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، حيث تم وضعه في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، حيث ضم كل وعاء 9 فرق.

وعقب سحب الورقة الخاصة بالريال (على سبيل المثال) تم بعد ذلك سحب فريقين من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على أرض الفريق وأربعة خارجها.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 17 إلى 19 سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يومي 1 و2 أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 22 و23 من ذات الشهر.

ويشهد شهر وفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 5 و6 و26 و27.

وتقام الجولة السادسة يومي 10 و11ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 21 و22 يناير 2025 ، فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 29 يناير.

وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 11 و 12 فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 4 و5 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من ذات الشهر.

وتلعب مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 8و9 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

وتقام مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 29 و30 أبريل فيما تجرى مباراتا الإياب يومي 6 و7 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 31 مايو.