نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصليبي ينهي موسم نجم النصر السعودي مبكرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى موسم سامي النجعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بشكل رسمي بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.

انتهاء موسم النجعي مع النصر السعودي بعد إصابته بالرباط الصليبي

تعرض سامي النجعي لقطع بالرباط الصليبي وفق ما أكده الصحفي علي العنزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن النجعي سوف يغادر إلى إسبانيا، الأحد المقبل، من أجل الفحص السريري مع الطبيب الشهير الذي سبق له إجراء عمليات جراحية للعديد من النجوم.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي كان قد منح النجعي خيار إجراء العملية الجراحية وهي التوصية الأرجح أو الاكتفاء بتمارين تقوية لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها الخضوع لكشف يحدد مدى استجابة رباط الركبة للتقوية.

جدير بالذكر أن النجعي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد في أولى جولات دوري روشن السعودي، بعد أن دخل بديلًا في شوطها الثاني وأكملها حتى النهاية.