نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. غزل المحلة يقطع الطريق على الزمالك ويجدد عقد عمرو الجزار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي غزل المحلة، تعاقده مع عمرو الجزار، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي، حتى صيف 2027، ليقطع الطريق على الزمالك الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب خلال الساعات الماضية.

المحلة يجدد عقد الجزار

وافق الجزار على الاستمرار بقميص زعيم الفلاحين، رغبة منه في استكمال مشواره مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة، حيث يحظى اللاعب بثقة الجميع داخل النادي.

وأعرب الجزار عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي قائلا: "أشكر جميع مسئولي غزل المحلة على ثقتهم في والنادي صاحب فضل كبير علي".

وأضاف: "فضلت الاستمرار مع الفريق على العروض التي قدمت لي رغبة مني في المشاركة بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق حلم الانضمام للمنتخب".

وأتم: "أعد جماهير المحلة ببذل قصارى جهدي رفقة زملائي لإسعادهم وتحقيق طموحاتهم خلال الموسم المقبل، وهدفنا تحقيق نتائج مميزة في مسابقة الدوري ".