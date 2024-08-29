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أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به.

عاجل.. الزمالك يعلن إنهاء التعاقد مع روقا بالتراضي

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن عقد "روقا" مع الزمالك كان لمدة ثلاثة مواسم، ويتضمن بندًا بمنح النادي أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني.

وأضاف عبد الواحد السيد أنه تم إخطار اللاعب بعدم استمراره مع الفريق للموسم الثالث، وتم منح "روقا" الاستغناء الخاص به ليرحل رسميًا عن نادي الزمالك.

ووجه مدير الكرة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي والمجهودات التي قدمها للزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق الأبيض