نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، والتي أسفرت عن قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد.
نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
- ليفربول
- ريال مدريد
- لايبزيج.
- باير ليفركوزن.
- ميلان.
- ليل.
- آيندهوفن.
- بولونيا.
- جيرونا.
التصنيفات الأربعة لفرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025:
التصنيف الأول: ريال مدريد (حامل اللقب)، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.
التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.
التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينج لشبونة، أيندهوفن، سيلتيك.
التصنيف الرابع: موناكو، أستون فيلا، شتوتجارت، جيرونا، شتورم جراتس، بريست، بولونيا.