نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يكشف السر وراء احتفال القوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح نجم ليفربول، السر وراء احتفالية القوس والسهم عندما ينجح في زيارة شباك خصوم “الريدز” هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاجأ صلاح، الجميع باحتفالية جديدة عندما سجل هدفًا لصالح ليفربول في مرمى إيبسويتش تاون بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الأحمر 2-0.

صلاح يوضح سبب احتفاله بطريقة القوس والسهم

اختار محمد صلاح، احتفالية “القوس والسهم” التي تشبه شعار الزمالك، عندما سجل بمرمى إيبسويتش وكرر الاحتفالية ذاتها بهدفه في الجولة الثانية أمام برينتفورد.

وقال صلاح حول احتفالية القوس والسهم، خلال حديثه عبر شبكة “سكاي سبورتس”: “كنت أشاهد نهائي بطولة UFC للمصا رعة وأُعجبت بطريقة احتفال الفائز، وكذلك حضارتنا المصرية بها العديد من النقوش والرسومات التي تعبر عن هذة الطريقة”.

وقدم صلاح، انطلاقة قوية مع ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر أمام إيبسويتش بالجولة الافتتاحية، وهز شباك برينتفورد بهدف رائع في الجولة الثانية.