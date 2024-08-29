انت الأن تتابع خبر عاجل: مدافع النصر العالمي يصل في الصيف ويعزز تشكيل كاسترو ! تفاصيل الصفقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، يتسارع النشاط في الأندية الكبيرة لتسوية صفقاتها قبل انتهاء الفترة المحددة. الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد من 18 يوليو إلى 2 سبتمبر كفترة تسجيل اللاعبين، مما يعني أن الوقت ينفد بسرعة للأندية لتعزيز صفوفها.

في هذا السياق يتركز الاهتمام بشكل خاص على نادي النصر

الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه في آخر لحظات الميركاتو، وسط تطلعات جماهيره بتعزيز الفريق بمدافع عالمي لتجاوز التحديات في المنافسات المحلية والقارية.

مدافع النصر العالمي يصل في الصيف ويعزز تشكيل كاسترو