نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية لـ إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم بمدينة موناكو عن مباريات إنتر ميلان الإيطالي المرتقبة في البطولة لدور المجموعات.

وتواجد نادي إنتر ميلان الإيطالي في مجموعة قوية تضم كلا من بطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وبطل الدوري الألماني ليفركوزن وعدد من الأندية المتنافسة على اللقب.

وعبر دوت الخليج الرياضي نقدم مباريات إنتر ميلان في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي إنتر ميلان كلًا من؛ لايبزج، مانشستر سيتي أرسنال، باير ليفركوزن، ريد ستار بلجراد، يانج بويز، موناكو، سبارتا براج.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏