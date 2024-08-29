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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تشكيل العميد الرسمي الذي سيخوض به مواجهة التعاون في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره التعاون في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد التعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



وضم تشكيل الاتحاد أمام التعاون في الدوري السعودي كل من:

حراسة المرمى: برايدراج رايكوفيتش

الدفاع: سعد آل موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادش - فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود

الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد التعاون في المركز السابع.