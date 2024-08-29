نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا نسخة 2024-2025 في نظامها الجديد بمشاركة 36 فريق عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في مواجهات قوية.

وأقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء اليوم الخميس مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة في مدينة موناكو الفرنسية.

مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

- ريال مدريد "داخل أرضه"

ـ لايبزيج "خارج أرضه"

- باير ليفركوزن " داخل أرضه"

- ميلان "خارج أرضه "

- ليل "داخل أرضه"

- بي اس في ايندهوفن " خارج أرضه"

- بولونيا "داخل أرضه "

- جيرونا "خارج أرضه "

مواعيد مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏