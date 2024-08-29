نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، كل المعلومات التي تتعلق بمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2024-2025.

وكشفت قرعة دوري الأبطال عن مباريات عديدة ومرتقبة تنتظر عمالقة أوروبا في دور المجموعات بنظامها الجديد بعد أن أقيمت مساء اليوم بمدينة موناكو.

مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف برشلونة على أرضه كل من بايرن ميونخ، أتالانتا، يونج بويز، نادي بريست الفرنسي، في حين يلاقي كل من بروسيا دورتموند وبنفيكا، زفيدا، موناكو خارج دياره.

مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويواجه نادي بايرن ميونخ كل من باريس سان سان، بنفيكا، دينامو زغرب، براتيسلافا على أرضه، في حين يواجه كل من برشلونة، شاختار، فينورد، أستون فيلا خارج دياره.

مباريات ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويلاقي نادي ميلان كل من ليفربول، كلوب بروج، النجم الأحمر، جيرونا على أرضه، في حين يلاقي كل من ريال مدريد، باير ليفركوزن، دينامو زغرب، سلوفان براتيسلافا خارج أرضه.

مباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ويخوض نادي أرسنال مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان، شاختار، دينامو، موناكو على أرضه، في حين يواجه إنتر ميلان، أتالانتا، سبورتنج لشبونة، جيرونا خارج أرضه.

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويلعب ريال مدريد عدد من المباريات على أرضه تتمثل في ملاقاة كل من بروسيا دورتموند، إي سي ميلان، لايبزيج، شتوتجارت، في حين يلاقي كل من ليفربول وأتالانتا، وليل وبيرست خارج أرضه.

مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويلاقي مانشستر سيتي كل من إنتر ميلان، كلوب بروج، فينورد، سبارتا براج على أرضه، في حين يلتقي مع كل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، سبورتنج لشبونة، براتيسلافا.

مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ليفربول كل من آر بي لايبزيج، أرسنال، كرفينا زفيزدا، موناكو على أرضه، في حين يواجه كل من مانشستر سيتي، باير ليفركوزن، يونج بويز، سبارتا براج خارج دياره.

مباريات أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ويواجه أتلتيكو مدريد كل من لايبزيج، باير ليفركوزن، ليل، براتيسلافا على أرضه، ويسافر لمواجهة كل من باريس سان جيرمان، بنفيكا، سالزبورج، سبارتا براغ خارج أرضه.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏