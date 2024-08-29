نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مباريات يوفنتوس في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم بمدينة موناكو عن مباريات نادي يوفنتوس الإيطالي المنتظرة في البطولة لدور المجموعات.

وينتظر نادي يوفنتوس مباريات من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي والعديد من الأندية الأخرى، وتشهد المواجهات منافسات شرسة من أجل حصد اللقب.

مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ويواجه يوفنتوس كل من: إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج بلجيكي، مانشستر سيتي، فاينورد الهولندي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، سبارتا براها التشيكي، براتسيلافا السلوفاكي.

وجاء تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا، كالتالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.

التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.

التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينج لشبونة، آيندهوفن، سيلتيك، سالزبورج، يونج بويز، دينامو زغرب، ليل، النجم الأحمر.

التصنيف الرابع: موناكو، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتجارت، شتورم جراتس، بريست، سبارتا براج، سلوفان براتيسلافا.