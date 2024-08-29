انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني في المركز الثاني ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل المنتخب الوطني للرجال والسيدات لكرة الطاولة، ، في مركز الوصافة بختام منافسات الفرق ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي أقيمت،مساء الأربعاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة 220 لاعبا ولاعبة من 12 دولة تنافسوا في جميع الفئات العمرية (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال الذكور والإناث).

وفيما يلي نتائج منتخباتنا الوطنية في منافسات الزوجي والفرق :

الزوجي :

تحت 11 عاماً (إناث) - الأردن (الين ذريوات وليندا درويش) المركز الثالث

تحت 13عاماً (إناث) - الأردن (غلا ذريوات وجتى ذريوات) المركز الثالث

تحت 15عاماً (إناث) - الأردن (حياة خالد وآية بركات) المركز الثالث

تحت 17 عاماً (إناث) - الأردن (ريناد الحسيني وكاتيا عرنكي) المركز الثاني

الرجال - الأردن (زيد أبو يمن وخالد باسم) المركز الثالث

السيدات - الأردن (براء الوديان وتيماء أبو يمن) المركز الثالث

الفرق :

تحت 13 عاماً (إناث) الأردن، المركز الثالث

تحت 13عاماً (ذكور) الأردن، المركز الثالث

تحت 15 عاماً (إناث) الأردن، المركز الثاني

تحت 17 عاماً (إناث) الأردن، المركز الثالث

الرجال ، الأردن (المركز الثاني)

السيدات ، الأردن (المركز الثاني) .