نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خصوم ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم بمدينة موناكو في فرنسا عن مباريات نادي اي سي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات لهذه النسخة 2024-2025 والتي شهدت خصوم أقوياء.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، مباريات نادي اي سي ميلان الإيطالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباريات ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويلاقي نادي ميلان كل من ليفربول، كلوب بروج، النجم الأحمر، جيرونا على أرضه، في حين يلاقي كل من ريال مدريد، باير ليفركوزن، دينامو زغرب، سلوفان براتيسلافا خارج أرضه.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير 2025 ‏