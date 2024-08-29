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أحمد جودة - القاهرة - واصل الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي المخصص لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

عبدالشافي والونش يواصلون التأهيل استعدادًا للموسم الجديد



وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب، بجانب أداء تدريبات خفيفة بالكرة.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة، على الاطمئنان من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على سير البرنامج التأهيلي الخاص بتجهيز محمد عبد الشافي ومحمود الونش، وما وصلوا إليه.



ومن المقرر، أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

