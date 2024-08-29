نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك لتطبيق تعليمات جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادًا للفترة المُقبلة.

فقرة خططية للاعبي الزمالك

قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتم التدريب على العديد من الأفكار الخططية.

وعقد جوزيه جوميز، محاضرة فنية داخل أرضية الملعب، قام خلالها بتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين لتنفيذ أفكار تكتيكية خاصة.

كما خاض لاعبو الفريق، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ومن المقرر، أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.