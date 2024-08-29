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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الخميس الموافق 29/8/2024، نادي أياكس الهولندي رسميا ضم المهاجم فوت فيجورست رسميا، قادما من صفوف فريق بيرنلي.

أياكس يعلن عن ضم مهاجم بيرنلي

ووقع صاحب الـ32 عاما على عقد مع فريق أياكس الهولندي حتى عام 2026، قادما من بيرنلي، حيث أن فيجورست يلعب في صفوف فريقه منذ يناير من عام 2022 قادما من فولفسبورج الألماني.

ورحل اللاعب عن الفريق الإنجليزي في بداية موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة إلى فريق بيشكتاش وقد قطع اللاعب إعارته للفريق التركي وانضم إلى فريق مانشستر يونايتد.

ثم انتقل من فريق على سبي الإعارة إلى هوفنهايم الألماني، ثم حاليا انتقل إلى أياكس.