كيف تتأهل لدور 16 .. تفاصيل نظام دوري ابطال اوروبا الجديد 2025 مجموعة واحدة تضم 36 فريقاً

انت الأن تتابع خبر كيف تتأهل لدور 16 .. تفاصيل نظام دوري ابطال اوروبا الجديد 2025 مجموعة واحدة تضم 36 فريقا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر نظام التأهل الجديد لدور الستة عشر من دوري أبطال اوروبا معقداً عما كان عليه في النسخ الماضية، حيث تجرى اليوم قرعة دوري الابطال مبشاركة 36 فريقاُ ولأول مرة بنظام جديد مختلف، وذلك بمشاركة 5 فرق من الدوري الأوروبي هم الأكثر تمثيلاً في البطولة، ويُحمل النظام الجديد من دوري الابطال الاندية لعدد مباريات أكبر مما سبق، حيث سيكون على كل فريق قبل التأهل المباشر لدور ال 16 أن يخوض 8 مباريات بدلاً من 6،، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد قرعة دوري ابطال اوروبا وتفاصيل النظام الجديد للبطولة، وكذلك طرق مشاهدة قرعة تحديد الخصوم بناءاً على التصنيفات.

نظام دوري ابطال اوروبا الجديد 2025

اكتمل عدد الفرق المتأهلة لدوري ابطال اوروبا 2025 وعددهم 36 فريقاً، تم تقسيم الفرق ال 36 إلى 4 تصنيفات، يحمل كل تصنيف عدد 9 فرق، يلتقي كل فريق من كل تصنيف فريقان من التصنيفات الثلاثة الأخرى بما فيهم التصنيف الموجود به، أي يلتقي 8 فرق (فريقين من كل تصنيف من الأربعة تحددهم قرعة اليوم).

تقام المباريات الثمانية التي تحددها قرعة دوري ابطال اوروبا اليوم جدول مباريات كل فريق الثمانية.

تقام المباريات الثمانية مع 8 خصوم مختلفة بنظام المباراة الواحدة.

يتم تحديد مواعيد المباريات والملاعب التي ستقام عليها، أما خارج أو داخل الديار.

بعد أن يخوض كل فريق من 36 مبارياته الثمانية يتم تجميع النقاط.

أول 8 فرق أكثر حصولاً على النقاط يتأهلون مباشرة لدور الستة عشر.

الفرق ال 16 من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرون يخوضون دور إضافي “ملحق”.

تجرى قرعة مباريات الدوري الإضافي “ملحق” لتحديد 8 مباريات إضافية، يتأهل عنها 8 فرق.

يضاف الفرق الثمانية المتأهلة بشكل مباشر، إلى المتأهلين من الملحق لتحديد دور الستة عشر.

تقام مباريات دور الستة عشر إلى المباراة النهائية بنفس النظام القديم.

طريقة التأهل لدور ال 16 دوري ابطال اوروبا 2025