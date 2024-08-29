نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد نابولي مع روميلو لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نابولي الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، أن المهاجم البلجيكي لوكاكو وقع علي عقود انضمامه إلي الفريق حتي يونيو 2027، بعدما أجتاز الفحوصات الطبية.

نابولي يتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو

ووفقا للتقارير الإيطالية، فإن قيمة صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلي نابولي بلغت 30 مليون يورو شاملة الأمتيازات.

والجدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 31 عاما، انتقل إلي تشيلسي عام 2021 في صفقة قياسية قادما من إنتر ميلان بمقابل 115 مليون يورو.