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أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بعدم جواز الدعوى المقدمة من بعض من المرشحين الراسبين ( مصطفى هنداوى - ياسر الملاح) فى الإنتخابات الأخيرة لنادي الشمس ضد مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبوزيد المنتخب بأغلبية ساحقة لدورة ( 2021- 2025 ) بدعوى بطلان إجراءتها وذلك لسابق الفصل فيها.

مجلس الدولة يؤكد صحة انتخابات الشمس للمرة الثالثة

كان بعض المرشحين الراسبون فى الإنتخابات الأخيرة قد رفعوا دعوى قضائية فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى لبطلان إجراءات الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس إدارة النادي برئاسة أسامة ابوزيد إلا إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض تلك الإدعاءات الواهية فقاموا بالإستئناف على الحكم ليتلقوا ضربة ثانية من قضاء مصر الشريف بتأييد الحكم السابق وتأكيد صحة الإنتخابات ونتيجتها.

واليوم أستدل مجلس الدولة الستار علي محاولات زعزة الاستقرار الذي ينعم به نادى الشمس وحكم بعدم جواز نظر الدعوي (ببطلان العملية الانتخابية ) لسابقة الفصل فيها.

وأعلن مجلس إدارة الشمس بأنه مستمر في البناء والتطوير والتصحيح ومحاربة كل من له مصلحة شخصية يغلبها على المصلحة العليا للنادي.