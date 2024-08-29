نايل سات.. موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 المجموعات والقنوات الناقلة مجاناً يوتيوب

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رياض - احمد صلاح - تستمد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا أهمية كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة خلال الساعات القادمة، مع قرب انطلاق سحب قرعة النسخة الجديدة من البطولة، التي تشهد مشاركة 36 نادياً من مختلف الدوريات، وبمشاركة 5 فرق ألمانية دفعة واحدة، لتكون الدولة الأكثر تمثيلاً بين جميع الدوريات المشاركة، وتتعدد طرق مشاهدة قرعة دوري الأبطال ما بين التلفاز أو عبر يوتيوب المنصات الرسمية الناقلة لها مجاناً، حيث ستكون قناة BEIN SPORT الاخبارية المفتوحة هي الناقل الحصري لها على نايل سات وعربسات، في حين ستقوم قناة “يويفا” وقناة BEIN على يوتيوب بنقلها مباشر وحصري عبر الإنترنت للمتابعين.

موعد مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا 2024

يبدأ احتفال سحب قرعة دوري أبطال اوروبا مرحلة المجموعات 2025 في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 على الهواء مباشرة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وينتظر أن يكون سحب قرعة النسخة الجديدة بالكمبيوتر على عكس ما كان عليه الحال في النسخ الماضية، حيث كان يقوم أساطير القارة بسحب الكرات، ويخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 8 مباريات بدلاً من 6 مباريات، على أن يلعب كل فريق 4 مباريات خارج ملعبه و 4 على ملعبه، أي أنه سيلتقي 8 فرق مختلفة وليس 3 فرق فقط.

قرعة دوري ابطال اوروبا يوتيوب

تنقل قرعة دوري أبطال اوروبا عبر الإنترنت من خلال يوتيوب، عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بحسب ما أعلن عبر صحفته الرسمية منذ ساعات، ويمكنكم التعرف على طرق مشاهدة القرعة من خلال السطور التالية:

يمنكم متابعة قرعة دوري الابطال مرحلة المجموعات مباشرة عبر قناة بي ان سبورت الاخبارية عبر التلفاز نايل سات وعرب سات.

يمكنكم متابعة قرعة دوري ابطال اوروبا عبر الإنترنت من خلال الجوال على يوتيوب القناة الرسمية لليويفا أو بي ان سبورت من هنا أو هنا.

قرعة دوري ابطال اوروبا نايل سات

تختصر القنوات المجانية الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات عبر النايل سات وعربسات من خلال قناة وحيدة، وهي بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة عبر الترددات التالية: