انت الأن تتابع خبر خبر سار لنادي النصر والهلال : انفراج في أزمة اللاعبين الأجانب بدوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساحة الرياضية السعودية تطورات هامة صباح اليوم الخميس تتعلق بأزمة مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين. ومع انطلاق الموسم الجديد الأسبوع الماضي، وتقدم المنافسات نحو نهاية الجولة الثانية، تكشف التقارير الصحفية عن تطورات إيجابية قد تؤثر بشكل كبير على الفرق المشاركة.

انفراج في أزمة اللاعبين الأجانب بدوري روشن