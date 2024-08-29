الارشيف / الرياضة

دوري الأبطال أم الدوري الإنجليزي؟.. رد مفاجئ من صلاح حول لقبه المفضل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الأبطال أم الدوري الإنجليزي؟.. رد مفاجئ من صلاح حول لقبه المفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن اللقب المفضل الذي حققه خلال مسيرته المميزة مع “الريدز” تحت قيادة المدرب الألماني السابق، يورجن كلوب.

صلاح: لقبي المفضل هو دوري الأبطال

قال صلاح في حديثه لشبكة “سكاي سبورتس”: “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو المفضل بالنسبة لي”.

تابع: “ربما لأن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كان في وسط أجواء مختلفة في فترة حظر الجماهير بسبب فيروس كورونا لذلك كان من الصعب جدًا بالنسبة لنا الاحتفال بالفوز”.

وأضاف: “لكن بالنسبة لي دوري أبطال أوروبا لأنه عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد دوري أبطال أوروبا وكنت أتمنى أن ألعب يوما ما في تلك المسابقة”.

واصل: "خاصةً في العام الذي تعرضت فيه لإصابة في الكتف وخسرنا المباراة أمام ريال مدريد.لذلك فقط العودة بعد ذلك وتحقيق اللقب كان أمر لا يصدق".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا