دوري الأبطال أم الدوري الإنجليزي؟.. رد مفاجئ من صلاح حول لقبه المفضل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن اللقب المفضل الذي حققه خلال مسيرته المميزة مع “الريدز” تحت قيادة المدرب الألماني السابق، يورجن كلوب.

صلاح: لقبي المفضل هو دوري الأبطال

قال صلاح في حديثه لشبكة “سكاي سبورتس”: “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو المفضل بالنسبة لي”.

تابع: “ربما لأن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كان في وسط أجواء مختلفة في فترة حظر الجماهير بسبب فيروس كورونا لذلك كان من الصعب جدًا بالنسبة لنا الاحتفال بالفوز”.

وأضاف: “لكن بالنسبة لي دوري أبطال أوروبا لأنه عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد دوري أبطال أوروبا وكنت أتمنى أن ألعب يوما ما في تلك المسابقة”.

واصل: "خاصةً في العام الذي تعرضت فيه لإصابة في الكتف وخسرنا المباراة أمام ريال مدريد.لذلك فقط العودة بعد ذلك وتحقيق اللقب كان أمر لا يصدق".