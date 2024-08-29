نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ20 مليون يورو.. أرسنال يقدم عرضًا رسميًا لضم حارس إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب أرسنال في تدعيم مركز حراسة المرمي خلال الميركاتو الحالي، لتعويض الرحيل المحتمل لحارسه الإنجليزي آرون رامسديل إلي ساوثاهمبتون.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن الجانرز تقدم بعرض رسمي صباح اليوم "الخميس" لنادي إسبانيول للتعاقد مع الحارس الإسباني جوان جارسيا، لتعزيز صفوفه استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وأضافت التقارير أن أرسنال أرسل إلي نظيره إسبانيول عرضا بقيمة 20 مليون يورو لضم الحارس الإسباني قبل غلق فترة الانتقالات الجارية.

أرسنال يقترب من ضم الإسباني جوان جارسيا

وأكدت أن إسبانيول لايمانع في رحيل حارسه جارسيا إلي الفريق الإنجليزي، بشرط دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ 30 مليون يورو.

وأوضحت أن أرسنال أتم الاتفاق مع الإسباني جوان جارسيا علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلي صفوف الفريق.

وشارك الحارس الإسباني البالغ من العمر 23 عاما مع إسبانيول الموسم الماضي في 21 مباراة، نجح في المحافظة علي نظافة شباكه في 12 مباراة.

والجدير بالذكر أن الإنجليزي رامسديل حارس الجانرز اجتاز الفحوصات الطبية، تمهيدا للانتقال إلي ساوثاهمبتون ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.