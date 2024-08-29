نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال الليبي والمصري بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفدرالية

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لأربعة أيام عقب نهاية مباراة المصري وبيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والتي أُجريت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية.