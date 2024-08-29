نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أفكر".. صلاح يكشف حقيقة تجديد عقده مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة كبرى عن مستقبله مع الريدز خلال الفتره القادمة، خاصة وأن عقد اللاعب يتبقى به موسم واحد فقط.

وتلقى صلاح العديد من العروض الخليجية والأوروبية الضخمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على خدمات اللاعب في الموسم القادم.



- صلاح يتحدث عن مصيره مع ليفربول

وأكد صلاح في تصريحات أخيرة مع شبكة سكاي سبورتس: "تجديد عقدي مع ليفربول، شئ لا أفكر أو أشغل نفسي به في الوقت الحالي، يتبقى في عقدي في موسم واحد. دعونا نستمتع به".

وواصل:" أركز جيدا في الموسم الجديد ولا افكر في شئ أخر سواء تجديد عقده أم لا، أرغب دائما في الاستمتاع بالمباريات في الموسم الحالي".

وأشار: "كل جولة تبدأ في كل أسبوع هو الأمر الأهم الآن كل تفكيري يكون في مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا وهذا كل شيء".