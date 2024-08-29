نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد روديجر.. قائمة ألمانيا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استبعد يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر من أول قائمة للفريق بعد بطولة أمم أوروبا الأخيرة، والتي أقيمت على الأراضي الألمانية، للمواجهتين المقبلتين بالنسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر (في دوسلدورف) وهولندا (في أمستردام).

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيانه الذي أعلن فيه قائمة المنتخب الوطني أن مدافع ريال مدريد "بعد فصل صيف مكثف وبالتشاور مع مدرب المنتخب تقرر عدم استدعائه لأجندة شهر سبتمبر (أيلول) ليستغل هذا الوقت من أجل التعافي".



وكان استدعاء لاعب وسط فريق شتوتغارت الشاب، أنجيلو شتيلر، من أبرز المستجدات في قائمة "الماكينات الألمانية" وذلك بعدما قدم موسمًا رائعًا أنهى فيه فريقه بطولة الدوري "بوندسليغا" في الوصافة.

وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من:

حراسة المرمى: أوليفر باومان وألكسندر نوبل ومارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: فالديمار أنطون وبنيامين هنريكس وجوشوا كيميتش وروبن كوخ وماكسيميليان ميتلشتيت وديفيد راوم ونيكو شلوتربيك وجوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريش وإيمري تشان وكريس فيهريش وباسكال جروس وجمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش وأنجيلو شتيلرفلوريان فيرتز.

الهجوم: ماكسيميليان بيير ونيكلاس فولكروج وكاي هافرتز ودينيز أونديف.