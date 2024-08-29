نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعم من الاتحاد الدولي.. معسكر تدريبي لأبطال المشروع القومي للموهبة لتنس الطاولة بالمركز الأولمبي بالمعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الاتحاد المصري لتنس الطاولة في الاتفاق على إجراء معسكرا تدريبيا للمشروع القومي للبراعم تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وعلى نفقة الاتحاد الدولي وذلك بعد النتائج المتميزة التي حققها المشروع خلال الفترة الماضية.

معسكر تدريبي لأبطال المشروع القومي للموهبة لتنس الطاولة

واستطاع أبطال المشروع القومي للموهبة تقديم مستويات طيبة خلال الفترات الماضية ومنذ بداية المشروع منذ 3 سنوات، لينجح الاتحاد المصري لتنس الطاولة في إدراج البرنامج تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وتم الاتفاق بين الاتحاد المصري والدولي لتنس الطاولة على إقامة المعسكر منذ 30 أغسطس وتحت 5 سبتمبر المقبل وسيضم المعسكر 20 لاعبا ولاعبة بواقع 10 للبنين ومثلهم للبنات على أن يشهد المعسكر محاضرات فنية من الاتحاد الدولي ودراسات للمدربين وبرامج للتطوير على نفقة الاتحاد الدولي.

وسيشهد المعسكر أيضا تدريبات خاصة للاعبين واللاعبات داخل المركز الأولمبي بالمعادي بحضور رئيس الاتحاد المصري المحاسب معتز عاشور من أجل متابعة كافة الإجراءات.

يذكر أن أبطال المشروع القومي للموهبة للبراعم قد نجحوا في تقديم نتائج متميزة خلال بطولات الجمهورية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما دفع الاتحاد المصري للعمل على إيجاد فرص لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للاعبين واستغلال الدعم المقدم من جانب الاتحاد الدولي.