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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: رحيل كييزا عن اليوفي.. وماركا تفاجئ تشاوميني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 29- 8 - 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
أزمة الميلان سيحلها ابراهام
ابطال ايطاليا
افتتاح الالعاب البارلمبية
دعونا نلعب للذهب
صندوق محركات جديدة للفيراري في مونزا
الى اللقاء كييزا واهلا" سانشو
لوكاكو قريبا" قي معسكر نابولي
٢- كورييري ديلو سبورت:
اعادة بناء
وصول كوبماينرز وخروج كييزا وامكانية مجيء سانشو
ارتفاع درجات الحرارة في نابولي
جائع مثل الذئب
بالاستهتار او الوقار
ساينز " مشجع فيراري للابد "
٣- ماركا:
الاتلتيكو ٠-٠ اسبانيول
تعتيم
تشاوميني بحاجة إلى ضوء
ديلا فوينتي " وجود داني اولمو هنا هو متعة "
افتتاح الالعاب البارلمبية