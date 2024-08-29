نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: رحيل كييزا عن اليوفي.. وماركا تفاجئ تشاوميني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 29- 8 - 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

أزمة الميلان سيحلها ابراهام

ابطال ايطاليا

افتتاح الالعاب البارلمبية

دعونا نلعب للذهب

صندوق محركات جديدة للفيراري في مونزا

الى اللقاء كييزا واهلا" سانشو

لوكاكو قريبا" قي معسكر نابولي

٢- كورييري ديلو سبورت:

اعادة بناء

وصول كوبماينرز وخروج كييزا وامكانية مجيء سانشو

ارتفاع درجات الحرارة في نابولي

جائع مثل الذئب

بالاستهتار او الوقار

ساينز " مشجع فيراري للابد "

٣- ماركا:

الاتلتيكو ٠-٠ اسبانيول

تعتيم

تشاوميني بحاجة إلى ضوء

ديلا فوينتي " وجود داني اولمو هنا هو متعة "

افتتاح الالعاب البارلمبية