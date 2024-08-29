نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البعثة المصرية السعودية تسجل رقم تاريخي في عبور "بحر المانش" بمشاركة ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت البعثة المصرية السعودية إنجازًا بارزًا بتسجيل رقم جديد في عبور "بحر المانش"، حيث تمكنت من اجتياز المسافة في زمن قدره "عشر ساعات وست وأربعين دقيقة".

وشارك في هذا التتابع السباحون من ذوي الهمم والأصحاء، مما يعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

أقيم هذا التتابع المميز يوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف وتدريب الكابتن خالد شلبي، وهو ما أضاف مزيدًا من الفخر لهذا الإنجاز.

وشارك في البعثة المصرية السعودية السباحان من ذوي الهمم، السعودي فيصل القصيبي والمصري محمد كرم، إلى جانب السباحين الأصحاء كريم عاصم، محمد أبو الوفا، وليد زايد، وشيروت حافظ.

وأوضح الكابتن خالد شلبي، وكيل عبور المانش في الشرق الأوسط، أن هذا التتابع هو الأول من نوعه عالميًا، حيث يجمع بين ستة سباحين منهم اثنان من ذوي الهمم وأربعة من السباحين الأصحاء، مما يعكس روح التعاون والتكامل بين الجميع.

وأضاف شلبي بفخر أن البعثة استطاعت تسجيل زمن "10:46 ساعة"، متفوقة على الرقم القياسي السابق لإسرائيل الذي كان "11 ساعة"، وكذلك الرقم الشخصي لمصر الذي كان "12 ساعة" في العامين الماضيين.

كما أعرب عن شكره لوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي، لدعمها المستمر لذوي الهمم. وأكد أن العمل مع ذوي الهمم استمر لأربعين عامًا، مع التركيز على دمجهم في المجتمع دون أي تمييز.

واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى التحديات التي واجهتها البعثة مثل التيارات القوية والأمواج العاتية، إلا أنهم تمكنوا بفضل الله، ثم بفضل مهارات السباحين، من التغلب على هذه العقبات وتحقيق هذا الإنجاز الرائع.