نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما لا تعرف عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 ونظامها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية انطلاق مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا 2025، التي ستُجرى خلال الساعات القادمة اليوم الخميس

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر أن تُقام قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم سحب القرعة للمرة الأولى باستخدام نظام التشغيل الآلي، بدلًا من السحب اليدوي التقليدي، مع إجراء بعض التعديلات على نظام البطولة الأكثر عراقة في القارة الأوروبية.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 205

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا للموسم 2024/2025، بمشاركة 36 فريقًا، جاءت كالاتي:

- التصنيف الأول: ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند، لايبزج، وبرشلونة.

- التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، أرسنال، كلوب بروج، شاختار دونيتسك، وأي سي ميلان.

- التصنيف الثالث: فينورد، سبورتنج لشبونة، بي إس في آيندهوفن، دينامو زغرب، رد بول سالزبورج، يونج بويز، رد ستار بلجراد، سيلتك، وليل.

-التصنيف الرابع: سلوفان براتيسلافا، موناكو، سبارتا براج، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتجارت، شتورم جراتس، وبريست.

تم إضافة 4 فرق إضافية إلى المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، ليصبح العدد الإجمالي 36 فريقًا، بدلًا من 32 فريقًا كما كان في السنوات السابقة.

تفاصيل القرعة والنظام الجديد لأبطال أوروبا

ستُقام قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في موناكو، بينما تُقام قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر غدًا الجمعة، وسيتبع الموسم الأوروبي الكروي الجديد نظامًا جديدًا يشارك فيه 36 فريقًا في كل مسابقة من المسابقات الثلاث.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق في دوري أبطال أوروبا، 8 مباريات (4 على أرضه و4 خارج أرضه)، بينما في دوري المؤتمر سيشارك الفريق في 6 مباريات (3 على أرضه و3 خارجها).

من المقرر أن تتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحقًا للتأهل إلى دور الـ16، الفرق الفائزة في هذا الملحق ستنضم إلى دور الـ16، ومن هناك ستبدأ الأدوار الإقصائية وصولًا إلى النهائي.